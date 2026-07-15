«Амур» подписал просмотровые контракты с тремя защитниками. Как сообщает пресс-служба хабаровского клуба, Николай Тимашов, Данил Мокрушев и Данила Белов пройдут предсезонную подготовку с «Амуром».

Тимашов два прошлых сезона провёл в ВХЛ в составе «Магнитки». В прошлом сезоне защитник сыграл 58 матчей и отдал 15 голевых передач. Большую часть карьеры Николай провёл в «Автомобилисте», «Сибири» и «Северстали». Игрок обороны в КХЛ сыграл в 463 матчах с учётом плей-офф, забросил 26 шайб и отдал 60 передач.

Мокрушев – воспитанник челябинской школы хоккея. Прошёл всю вертикаль «Трактора». В МХЛ за команду «Белые Медведи» провёл 85 матчей, забросил 5 шайб и отдал 14 результативных передач. В ВХЛ на счету защитника 245 игр, включая 34 в плей-офф. Данил выступал за «Челмет», «Металлург» и «Рубин». Два прошлых сезона провёл в КХЛ. В составе «Сочи» защитник сыграл в 72 матчах, забросил одну шайбу и 10 раз ассистировал партнёрам.

Белов прошлый сезон провёл в новокузнецком «Металлурге». В 58 матчах Белов отдал пять голевых передач при 12 минутах игрового времени. На счету защитника 22 силовых приёма и 45 блокированных бросков.