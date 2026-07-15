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«Это ужасно». Нападающий «Оттавы» высказался об уходе Брэди Ткачука из команды

«Это ужасно». Нападающий «Оттавы» высказался об уходе Брэди Ткачука из команды
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Нападающий «Оттавы Сенаторз» Шейн Пинто прокомментировал уход форварда Брэди Ткачука из канадского клуба. Ранее «Оттава» обменяла Ткачука во «Флориду Пантерз» на ряд драфт-пиков.

«Это стало для всех неожиданностью. Он был такой важной частью этой организации — очевидно, её лицом. Он, конечно же, один из моих хороших друзей, поэтому видеть его уход — это ужасно», — цитирует Пинто TSN.

Ткачук, выбранный «Оттавой» под четвёртым общим номером на драфте-2018, за свою карьеру забил 213 голов и сделал 250 ассистов в 572 матчах в НХЛ. Его брат Мэттью также выступает за «Флориду». В составе сборной США они вместе выиграли золото Олимпийских игр 2026 года.

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