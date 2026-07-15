«Это ужасно». Нападающий «Оттавы» высказался об уходе Брэди Ткачука из команды

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Шейн Пинто прокомментировал уход форварда Брэди Ткачука из канадского клуба. Ранее «Оттава» обменяла Ткачука во «Флориду Пантерз» на ряд драфт-пиков.

«Это стало для всех неожиданностью. Он был такой важной частью этой организации — очевидно, её лицом. Он, конечно же, один из моих хороших друзей, поэтому видеть его уход — это ужасно», — цитирует Пинто TSN.

Ткачук, выбранный «Оттавой» под четвёртым общим номером на драфте-2018, за свою карьеру забил 213 голов и сделал 250 ассистов в 572 матчах в НХЛ. Его брат Мэттью также выступает за «Флориду». В составе сборной США они вместе выиграли золото Олимпийских игр 2026 года.