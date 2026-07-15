«Вашингтон» подписал контракт новичка с форвардом Оливером Суванто

«Вашингтон Кэпиталз» объявил о подписании контракта новичка с форвардом Оливером Суванто. Срок соглашения рассчитан на три года. Зарплата игрока на уровне НХЛ составит $ 1,075 млн долларов в год в среднем, на уровне АХЛ – $ 87,5 тыс. «Вашингтон» выбрал финского нападающего под высоким 18-м общим номером в первом раунде на драфте юниоров НХЛ 2026 года.

Ожидается, что Суванто проведет сезон-2026/2027 в аренде в финском клуба «Таппара». 17-летний форвард провёл сезон-2025/2026 в составе «Таппары», набрав 11 (2+9) очков в 48 играх. В регулярке он также сыграл три матча за юношескую команду «Таппары», забив три гола.