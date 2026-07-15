15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

У вратаря «Автомобилиста» Владимира Галкина родилась дочь

У вратаря «Автомобилиста» Владимира Галкина родилась дочь
Комментарии

«Автомобилист» поздравил вратаря Владимира Галкина и его жену Милену с рождением дочери.

«Поздравляем Владимира Галкина и его супругу Милену с рождением дочери. Малышку назвали Мия. Она появилась на свет 10 июля ростом 56 см и весом 4,030 г. Пусть Мия растет здоровой, окруженной заботой и улыбками, а молодым родителям желаем сил, терпения и бесконечной радости от каждого нового дня вместе!» – говорится в сообщении пресс-службы «Автомобилиста».

Фото: «Автомобилист»

В сезоне-2025/2026 вратарь екатеринбургского «Автомобилиста» Владимир Галкин провёл 41 матч, отразив 93.24% бросков. В сезоне-2024/2025 на его счету также 41 игра при 91.82% отражённых бросков.

Материалы по теме
Галкин — об играх с «Авангардом»: комфортно, когда много бросают. Тяжелее, когда розыгрыш
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android