У вратаря «Автомобилиста» Владимира Галкина родилась дочь

«Автомобилист» поздравил вратаря Владимира Галкина и его жену Милену с рождением дочери.

«Поздравляем Владимира Галкина и его супругу Милену с рождением дочери. Малышку назвали Мия. Она появилась на свет 10 июля ростом 56 см и весом 4,030 г. Пусть Мия растет здоровой, окруженной заботой и улыбками, а молодым родителям желаем сил, терпения и бесконечной радости от каждого нового дня вместе!» – говорится в сообщении пресс-службы «Автомобилиста».

Фото: «Автомобилист»

В сезоне-2025/2026 вратарь екатеринбургского «Автомобилиста» Владимир Галкин провёл 41 матч, отразив 93.24% бросков. В сезоне-2024/2025 на его счету также 41 игра при 91.82% отражённых бросков.