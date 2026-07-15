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Иван Телегин назначен заместителем спортивного директора «Лады»

Иван Телегин назначен заместителем спортивного директора «Лады»
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Бывший нападающий клубов КХЛ и сборной России Иван Телегин назначен заместителем спортивного директора «Лады». Телегин завершил игровую карьеру в 2024 году.

«Иван Алексеевич – заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион 2018 года в составе сборной России, трёхкратный бронзовый призер чемпионатов мира и обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА.

В марте 2025 года Иван Телегин был назначен спортивным директором СХК «Югра». Теперь он продолжит карьеру в хоккейном клубе «Лада» в качестве заместителя спортивного директора. Добро пожаловать в команду, Иван Алексеевич!» – говорится в сообщении пресс-службы «Лады».

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