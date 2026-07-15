15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Энтони Манта пополнил состав «Нью-Джерси Дэвилз»

Нападающий Энтони Манта пополнил состав «Нью-Джерси Дэвилз»
Комментарии

31-летний канадский нападающий Энтони Манта перешёл в «Нью-Джерси Дэвилз». Об этом сообщает пресс-служба американской команды. Соглашение рассчитано на два года с кэпхитом $ 4,75 млн.

Ранее у форварда истёк контракт с «Питтсбург Пингвинз». «Пингвины» подписали Манту в июле 2025 года на один сезон с кэпхитом $ 2,5 млн. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Манта провёл 81 матч и отметился 33 заброшенными шайбами и 31 результативной передачей при полезности «+10», став лучшим снайпером «Пингвинз». В розыгрыше Кубка Стэнли на счету 31-летнего форварда одна результативная передача в шести играх. Всего в рамках НХЛ на его счету 588 игр и 367 (179+188) очков.

Материалы по теме
Нико Хишир помог семье, оказавшейся в опасности, на реке Аре в Швейцарии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android