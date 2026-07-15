Нападающий Энтони Манта пополнил состав «Нью-Джерси Дэвилз»

31-летний канадский нападающий Энтони Манта перешёл в «Нью-Джерси Дэвилз». Об этом сообщает пресс-служба американской команды. Соглашение рассчитано на два года с кэпхитом $ 4,75 млн.

Ранее у форварда истёк контракт с «Питтсбург Пингвинз». «Пингвины» подписали Манту в июле 2025 года на один сезон с кэпхитом $ 2,5 млн. В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Манта провёл 81 матч и отметился 33 заброшенными шайбами и 31 результативной передачей при полезности «+10», став лучшим снайпером «Пингвинз». В розыгрыше Кубка Стэнли на счету 31-летнего форварда одна результативная передача в шести играх. Всего в рамках НХЛ на его счету 588 игр и 367 (179+188) очков.