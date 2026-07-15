Стив Айзерман покинул пост генменеджера «Детройта» и стал старшим советником

Пресс-служба «Детройт Ред Уингз» сообщила об изменениях в руководстве клубом. Стив Айзерман покидает свой пост исполнительного вице-президента и генерального менеджера и продолжит работу в качестве старшего советника управляющего и генерального директора Криса Илича.

Отмечается, что поиск нового руководителя хоккейного подразделения уже ведётся.

«Вклад Стива в развитие «Детройт Ред Уингз» на протяжении всей его жизни значит для этой франшизы больше, чем можно выразить словами, и я испытываю глубочайшее уважение к его неизменной преданности нашей организации. Благодарны Стиву за его усердную работу и преданность делу в качестве генерального менеджера и рады тому, что он останется там, где ему и место — здесь, в семье «Ред Уингз», — заявил Илич.

Айзерман в качестве хоккеиста провёл в «Детройте» 22 сезона. Он выиграл с командой три Кубка Стэнли.