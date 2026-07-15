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Матч открытия ЧМ-2027 пройдёт на футбольном стадионе в Гельзенкирхене

Матч открытия ЧМ-2027 пройдёт на футбольном стадионе в Гельзенкирхене
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Матч открытия чемпионата мира по хоккею 2027 года пройдёт на футбольном стадионе в Гельзенкирхене, сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ). Турнир пройдёт в Дюссельдорфе и Мангейме в мае 2027 года.

В матче открытия, который пройдёт 13 мая, за день до официального старта турнира, встретятся сборные Германии и Швейцарии. «Вестфаленштадион», вмещающий 61 574 зрителя, уже принимал стартовый матч чемпионата мира по хоккею в 2010 году, когда Германия победила сборную США со счётом 2:1 в овертайме.

Напомним, ранее ИИХФ опубликовала состав групп на чемпионат мира, куда не была включена сборная России.

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