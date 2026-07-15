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«Лада» подписала пробный контракт с защитником Максимом Березиным

«Лада» подписала пробный контракт с защитником Максимом Березиным
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«Лада» подписала пробный контракт с защитником Максимом Березиным. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В прошлом сезоне он выступал за «Сочи», в составе которого провёл восемь матчей и отдал одну голевую передачу. Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге Березин сыграл 775 матчей и набрал 149 (41+108) очков.

Сезон-2025/2026 «Лада» закончила на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги и не сумела выйти в плей-офф.

Ранее стало известно, что бывший нападающий клубов КХЛ и сборной России Иван Телегин был назначен заместителем спортивного директора «Лады».

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