«Лада» подписала пробный контракт с защитником Максимом Березиным. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В прошлом сезоне он выступал за «Сочи», в составе которого провёл восемь матчей и отдал одну голевую передачу. Всего за карьеру в Континентальной хоккейной лиге Березин сыграл 775 матчей и набрал 149 (41+108) очков.

Сезон-2025/2026 «Лада» закончила на 10-й строчке в турнирной таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги и не сумела выйти в плей-офф.

Ранее стало известно, что бывший нападающий клубов КХЛ и сборной России Иван Телегин был назначен заместителем спортивного директора «Лады».