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«Автомобилист» представил тренерский штаб команды на сезон-2026/2027

«Автомобилист» представил тренерский штаб команды на сезон-2026/2027
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Сформирован тренерский штаб «Автомобилиста» на сезон-2026/2027, сообщает пресс-служба уральской команды.

Главным тренером является Алексей Кудашов. В сезоне-2026/2027 ему будут помогать специалист по работе с защитниками Андрей Скопинцев, тренер нападающих Александр Гольц, тренер вратарей Артём Яцкевич, тренеры по ОФП Александр Ахлаткин и Виталий Саленко, а также два видеотренера – Артём Ширгазиев и Михаил Демидов.

Напомним, Алексей Кудашов был назначен главным тренером «Автомобилиста» 7 апреля 2026 года. Он сменил на этом посту Николая Заварухина.

В минувшем сезоне уральский клуб проиграл в первом раунде Кубка Гагарина «Салавату Юлаеву» со счётом 2-4.

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