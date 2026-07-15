НХЛ рассказала про ключевые даты сезона и представила первые домашние матчи команд

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги представила первые домашние матчи команд и рассказала про ключевые даты сезона.

Новый сезон из 84 игр откроется 29 сентября по американскому времени пятью матчами. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Каролина Харрикейнз» примет на своём льду «Флориду Пантерз». «Торонто Мэйпл Лифс» сыграет дома с «Монреаль Канадиенс», «Бостон Брюинз» примет «Нью-Йорк Рейнджерс», «Эдмонтон Ойлерз» встретится дома с «Ванкувер Кэнакс», «Вегас Голден Найтс» сыграет дома с «Чикаго Блэкхоукс».

Первые домашние игры всех команд указаны на фото:

Фото: NHL

Дополнительно НХЛ сообщила, что в рамках вынесенных матчей в Финляндии встретятся «Каролина» и «Сиэтл Кракен». Игры пройдут 12 и 14 ноября в Хельсинки. В рамках вынесенных матчей в Германии сыграют «Оттава Сенаторз» и «Чикаго». Матчи состоятся 18 и 20 декабря в Дюссельдорфе.

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