НХЛ спрогнозировала состав сборной США на Матч всех звёзд — 2027

Национальная хоккейная лига спрогнозировала состав сборной США на Матч всех звёзд — 2027. Напомним, в турнире примут участие пять команд — Канада, Финляндия, Швеция, США и команда остального мира, состоящая из игроков, не входящих в остальные четыре команды. Они сразятся в турнире по круговой системе в формате 3 на 3. Каждая команда будет состоять из 11 игроков: девяти полевых игроков и двух вратарей.

Журналисты официального сайта НХЛ представили свой состав сборной США:

Полевые игроки: Мэтт Болди («Миннесота Уайлд»), Джек Айкел («Вегас Голден Найтс»), Джек Хьюз («Нью-Джерси Дэвилз»), Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»), Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»), Джейсон Робертсон («Даллас Старз»), Тейдж Томпсон («Баффало Сэйбрз»), Мэттью Ткачук («Флорида Пантерз»), Зак Веренски («Коламбус Блю Джекетс»).

Вратари: Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»), Джереми Свейман («Бостон Брюинз»).