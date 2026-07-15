Минское «Динамо» рассказало про тренерский штаб, имя нового наставника клуба объявят позже

Пресс-служба минского «Динамо» объявила, что игроки с двусторонними контрактами начали подготовку к новому сезону, а также рассказала про тренерский штаб клуба.
К работе приступили 13 хоккеистов — два вратаря, три защитника и восемь нападающих:
Вратари: Евгений Прохоров, Антон Круповец.
Защитники: Даниил Криштофик, Кирилл Лозовский, Тимофей Маманович.
Нападающие: Богдан Белкин, Егор Карабань, Сергей Кузнецов, Даниил Липский, Мирослав Михалёв, Николай Салыго, Даниил Сотишвили, Дмитрий Хобян.
Игроки работают под руководством тренерского штаба, в который вошли Андрей Ковалёв, Андрей Михалёв, Дмитрий Астапенко, Степан Горячевских, Дмитрий Журавский, Алексей Дашкевич и Борис Король.
Отмечается, что имя главного тренера будет объявлено позднее. Напомним, в прошлом сезоне с командой работал Дмитрий Квартальнов, который покинул клуб после Кубка Гагарина, где белорусский клуб проиграл «Ак Барсу» в 1/4 финала со счётом 0-4.