Минское «Динамо» рассказало про тренерский штаб, имя нового наставника клуба объявят позже

Пресс-служба минского «Динамо» объявила, что игроки с двусторонними контрактами начали подготовку к новому сезону, а также рассказала про тренерский штаб клуба.

К работе приступили 13 хоккеистов — два вратаря, три защитника и восемь нападающих:

Вратари: Евгений Прохоров, Антон Круповец.

Защитники: Даниил Криштофик, Кирилл Лозовский, Тимофей Маманович.

Нападающие: Богдан Белкин, Егор Карабань, Сергей Кузнецов, Даниил Липский, Мирослав Михалёв, Николай Салыго, Даниил Сотишвили, Дмитрий Хобян.

Игроки работают под руководством тренерского штаба, в который вошли Андрей Ковалёв, Андрей Михалёв, Дмитрий Астапенко, Степан Горячевских, Дмитрий Журавский, Алексей Дашкевич и Борис Король.

Отмечается, что имя главного тренера будет объявлено позднее. Напомним, в прошлом сезоне с командой работал Дмитрий Квартальнов, который покинул клуб после Кубка Гагарина, где белорусский клуб проиграл «Ак Барсу» в 1/4 финала со счётом 0-4.