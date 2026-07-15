Ветеран СКА раскритиковал трансферную политику «Ак Барса» в межсезонье

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о трансферной политике казанского «Ак Барса».

«Повторит ли «Ак Барс» свой успех? «Ак Барс» пока несёт только потери, неизвестно, чем они будут эти дыры заполнять. Их трансферная политика не очень пока понятна», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

Напомним, в прошлом сезоне казанский клуб дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ярославскому «Локомотиву» в серии из шести матчей.

Сегодня, 15 июля, стало известно, что Степан Фальковский покинул «Ак Барс» в связи с истечением срока действия контракта, а нападающий Алексей Пустозёров подписал новое соглашение с казанским клубом.