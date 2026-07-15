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Щитов предположил, кто может возглавить сборную России в случае возвращения

Щитов предположил, кто может возглавить сборную России в случае возвращения
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Бывший защитник клубов КХЛ Никита Щитов ответил на вопрос, как бы проявила себя российская сборная в случае возвращения на международную арену, и предположил, кто может возглавить национальную команду.

— Думаю, сборная России выступила бы достойно на чемпионате мира. Если бы ещё укрепились нашими вратарями из НХЛ, смогли бы выступить достойно и не хуже других сборных точно.

— А кого вы бы хотели видеть тренером сборной России?
— У нас есть такие претенденты, как Виктор Козлов, Никитин, Квартальнов, возможно, Сергей Фёдоров, но не знаю, захочет ли он. Посмотреть сейчас, как будет работать Брылин в минском «Динамо», он много работал в Северной Америке, наверняка у него большой опыт. Интересно посмотреть, как он им воспользуется в КХЛ, — приводит слова Щитова LiveResult.

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