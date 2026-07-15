Тренер «Ак Барса» по развитию: хотел бы, чтобы Свечников приехал в Казань — поздравили бы

Тренер «Ак Барса» по развитию Илья Яковлев заявил, что хотел бы увидеться с форвардом «Каролины Харрикейнз» Андреем Свечниковым, который в этом году стал обладателем Кубка Стэнли.

«Все ребята тут за него. Мы максимально рады за него и его семью. Большой вклад в его успехи внесли родители и брат. За Андрюху очень рады. Конечно, хотелось бы, чтобы он приехал — поздравили бы его лично», — приводит слова Яковлева «БИЗНЕС Online».

«Каролина Харрикейнз» во главе с тренером Родом Бриндамором стали обладателями трофея в прошедшем сезоне, победив «Вегас Голден Найтс» со счётом 4-2 в финальной серии плей-офф НХЛ.