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Роман Ротенберг вошёл в штаб команды Михаила Сергачёва на Матче года

Роман Ротенберг вошёл в штаб команды Михаила Сергачёва на Матче года
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Главный тренер сборной «Россия 25», первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг вошёл в тренерский штаб команды Михаила Сергачева на Матче года. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Напомним, Матч года пройдёт 25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Команда защитника «Юты» Михаила Сергачёва сыграет с командой форварда «Лос-Анджелеса» Артемия Панарина. Всего участие в мероприятии примут 45 хоккеистов. Среди них — 24 игрока из клубов Национальной хоккейной лиги и 21 представитель Континентальной хоккейной лиги.

Ранее стали известны окончательные составы команд на Матч года с участием российских хоккеистов КХЛ и НХЛ.

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