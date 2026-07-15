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Челиос назвал две команды НХЛ, между которыми выбирает Патрик Кейн для продолжения карьеры

Челиос назвал две команды НХЛ, между которыми выбирает Патрик Кейн для продолжения карьеры
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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Крис Челиос в подкасте Mully And Haugh заявил, что нападающий Патрик Кейн выбирает между «Баффало Сэйбрз» и «Чикаго Блэкхоукс» для продолжения своей карьеры. Челиос отметил, что данную информацию ему озвучил Кейн в личном разговоре.

Напомним, у форварда закончился контракт с «Детройт Ред Уингз». В минувшем сезоне Кейн сыграл 67 матчей, в которых забросил 16 шайб и отдал 41 результативную передачу.

Ранее инсайдер Пьер Лебрюн заявил, что Патрик Кейн может покинуть «Детройт» в межсезонье. Клуб хотел продолжить сотрудничество с хоккеистом, но сам Кейн пока не принял решение о своём будущем.

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