Борис Михайлов: сейчас идёт перестройка ЦСКА, перед Никитиным стоят высокие задачи

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Борис Михайлов поделился ожиданиями от результатов ЦСКА в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

— ЦСКА не выходил в финал Кубка Гагарина четыре года. Какие у вас ощущения перед новым сезоном?

— Сейчас идёт перестройка команды. Когда приходит новый тренер, он что‑то вносит. Перед Никитиным стоят высокие задачи, и он взялся за это дело. Флаг ему в руки! Уверен, что у него всё получится, — приводит слова Михайлова «Матч ТВ».

В первом раунде плей‑офф прошлого сезона команда Игоря Никитина обыграла СКА со счётом 4-1. Во втором раунде армейцы со счётом 1-4 проиграли «Авангарду» и вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина.