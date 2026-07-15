15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Стив Айзерман высказался об уходе с поста генменеджера «Детройта»

Стив Айзерман высказался об уходе с поста генменеджера «Детройта»
Комментарии

Стив Айзерман высказался об уходе с поста исполнительного вице-президента и генерального менеджера «Детройт Ред Уингз». Он продолжит работу в организации в качестве старшего советника управляющего и гендиректора Криса Илича.

«Искренне благодарен Крису и всей семье Илич. Эта организация предоставила мне невероятные возможности, начиная с моей игровой карьеры и заканчивая привилегией вернуться в качестве генерального менеджера. Ценю полученный за эти годы опыт и чрезвычайно горжусь тем, что остаюсь частью этой великой франшизы.

Моя преданность «Ред Уингз» и этому сообществу никогда не ослабнет, с нетерпением жду возможности поддержать организацию в любой роли, необходимой для достижения наших общих целей. Хочу поблагодарить наших преданных болельщиков за их поддержку, поскольку именно они делают «Детройт» и весь штат Мичиган особенным местом в хоккейном мире», – цитирует Айзермана официальный сайт «Детройта».

Материалы по теме
Официально
Стив Айзерман покинул пост генменеджера «Детройта» и стал старшим советником
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android