Стив Айзерман высказался об уходе с поста генменеджера «Детройта»

Стив Айзерман высказался об уходе с поста исполнительного вице-президента и генерального менеджера «Детройт Ред Уингз». Он продолжит работу в организации в качестве старшего советника управляющего и гендиректора Криса Илича.

«Искренне благодарен Крису и всей семье Илич. Эта организация предоставила мне невероятные возможности, начиная с моей игровой карьеры и заканчивая привилегией вернуться в качестве генерального менеджера. Ценю полученный за эти годы опыт и чрезвычайно горжусь тем, что остаюсь частью этой великой франшизы.

Моя преданность «Ред Уингз» и этому сообществу никогда не ослабнет, с нетерпением жду возможности поддержать организацию в любой роли, необходимой для достижения наших общих целей. Хочу поблагодарить наших преданных болельщиков за их поддержку, поскольку именно они делают «Детройт» и весь штат Мичиган особенным местом в хоккейном мире», – цитирует Айзермана официальный сайт «Детройта».