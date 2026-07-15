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«Не очень скоро можем ожидать». Фёдоров — о возвращении сборной России

«Не очень скоро можем ожидать». Фёдоров — о возвращении сборной России
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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, член Зала хоккейной славы Сергей Фёдоров высказался о том, когда национальную команду России могут вернуть на международные турниры.

«На мой взгляд, не очень скоро мы этого можем ожидать. Это всё положительные тенденции, но это именно тенденции. Не факт, что в 2027 году будем защищать цвета родины на международной арене с флагом и гимном.

Тут много политики в этом деле, что все прекрасно знаем, это двойные стандарты. Но без нашей команды не считаю, что все эти турниры интересны», – приводит слова Фёдорова ТАСС.

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под эгидой ИИХФ.

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