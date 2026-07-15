Стал известен номер нападающего Максима Цыплакова в «Калгари»

Российский нападающий «Калгари Флэймз» Максим Цыплаков взял себе 72-й номер в клубе, сообщает пресс-служба канадской команды.

Напомним, Цыплаков 23 июня 2026 года был обменян из «Нью-Джерси Дэвилз» в «Калгари». Цыплаков по ходу прошлого регулярного сезона был обменян из «Нью-Йорк Айлендерс» в стан «дьяволов». Всего в прошлом сезоне 27-летний россиянин провёл 49 матчей и набрал 4 (2+2) очка.

Отметим, в прошлом сезоне «Калгари» занял 14-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее Daily Faceoff опубликовал рейтинг проспектов «Калгари Флэймз». В топ-10 вошёл российский нападающий Матвей Гридин.