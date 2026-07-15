15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин, Сергачёв и Яковлев провели тренировку для детей в «Лужниках»

Овечкин, Сергачёв и Яковлев провели тренировку для детей в «Лужниках»
Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл тренировку с детьми в олимпийском спортивном комплексе «Лужники». Мероприятие состоялось на ледовой арене «Кристалл», в нём приняли участие дети от пяти лет. Вместе с Овечкиным на тренировке присутствовали защитник «Юты» Михаил Сергачёв и игрок «Металлурга» Егор Яковлев. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Овечкин планирует посетить финал чемпионата мира по футболу, который состоится 19 июля в США. 25 июля Александр примет участие в благотворительном Матче года в Санкт-Петербурге.

Ранее Александр Овечкин выразил сожаление по поводу недопуска сборной России до международных турниров.

Материалы по теме
Овечкин: жаль, что Россию не допускают. Время летит, хочется играть на Олимпиадах
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android