Овечкин, Сергачёв и Яковлев провели тренировку для детей в «Лужниках»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл тренировку с детьми в олимпийском спортивном комплексе «Лужники». Мероприятие состоялось на ледовой арене «Кристалл», в нём приняли участие дети от пяти лет. Вместе с Овечкиным на тренировке присутствовали защитник «Юты» Михаил Сергачёв и игрок «Металлурга» Егор Яковлев. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что Овечкин планирует посетить финал чемпионата мира по футболу, который состоится 19 июля в США. 25 июля Александр примет участие в благотворительном Матче года в Санкт-Петербурге.

Ранее Александр Овечкин выразил сожаление по поводу недопуска сборной России до международных турниров.