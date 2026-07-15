Черкас: есть надежда, что СКА в новом сезоне будет в топ-3 Запада

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас высказался о шансах питерского клуба в новом сезоне КХЛ.

«СКА должен сыграть сильнее после нынешней селекции. Есть надежда на попадание в топ-3 Запада. Игроки, которые сейчас пришли в команду, очень качественные. Они подходят под требования Ларионова. Так что есть надежда, что команда сыграет намного успешнее, чем два сезона назад. Потенциал у них есть», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

В прошлом сезоне СКА занял пятое место в Западной конференции с 81 очком. В Кубке Гагарина команда Ларионова вылетела в первом раунде, проиграв ЦСКА со счётом 1-4 в серии.