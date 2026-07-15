Алексей Дементьев высказался о новом тренерском штабе «Трактора»

Хоккейный агент Алексей Дементьев оценил новый тренерский штаб «Трактора» во главе со Скоттом Гордоном.

«Скорее всего, опыт работы с Бенуа Гру, особенно в первый год, был достаточно позитивным. Команда выступила удачно, и вот на второй год, конечно, это было уже не столь продуктивно. Возможно, возникла определённая усталость как у самого тренера и у штаба, так и у игроков к требованиям, которые предъявлял Гру. И всё это привело к тому, что он потерял работу, уехал из России.

Руководство челябинского «Трактора» — это достаточно грамотные люди, которые знают рынок, знают тренеров, причём не только в России, так и на международном уровне. Поэтому приглашение Скотта Гордона, наверное, отвечает тем требованиям и чаяниям, которые преследует руководство клуба в достижении тех результатов и тех планов, которые они поставили», — цитирует Дементьева «Сила спорта».