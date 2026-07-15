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«Любой мечтает выйти с ним на лёд». Яковлев — об Овечкине и тренировке для детей

«Любой мечтает выйти с ним на лёд». Яковлев — об Овечкине и тренировке для детей
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Защитник «Металлурга» Егор Яковлев поделился впечатлениями от массовой тренировки для детей, которую он провёл вместе с Александром Овечкиным и Михаилом Сергачёвым в «Лужниках».

«На таких мероприятиях не только ребенок мечтает выйти на лёд с Александром Овечкиным, но и любой другой человек. Ребята могут научиться мотивации, это возможность побыть на льду со своими кумирами, сыграть с ними, что-то почерпнуть. Это классные воспоминания, эмоции», — приводит слова Яковлева ТАСС.

Напомним, в тренировке на ледовой арене «Кристалл» олимпийского спорткомплекса «Лужники» принимали участие дети от пяти-шести лет и старше.

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