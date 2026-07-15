Форвард Перфетти и «Виннипег» подписали контракт на $ 30 млн, избежав арбитража

24-летний канадский нападающий Коул Перфетти продлил контракт с «Виннипег Джетс» на пять лет с кэпхитом в $ 6 млн. Стороны избежали арбитража. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ на своей странице в социальной сети Х.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги Коул Перфетти провёл 68 матчей, в которых забросил 12 шайб и отдал 20 результативных передач. Всего в рамках НХЛ форвард сыграл 290 встреч, в которых записал на свой счёт 157 (59+98) очков.

В составе национальной команды Канады Перфетти стал чемпионом мира в 2021 году.

Ранее «Виннипег Джетс» подписал трёхлетний контракт новичка с нападающим Вигго Бьёрком.