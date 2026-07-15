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Гомоляко раскритиковал назначение Скотта Гордона на пост главного тренера «Трактора»

Гомоляко раскритиковал назначение Скотта Гордона на пост главного тренера «Трактора»
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Бывший спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко негативно оценил новый тренерский штаб «Трактора» во главе со Скоттом Гордоном.

«Мне вообще непонятно, чем Гордон может помочь «Трактору». И я против иностранных тренеров в КХЛ такого уровня. Также для меня вообще незнакомый человек — ассистент Гордона — Деннис. Говорят, что Гордон раньше работал в «Айлендерс» и ездил в качестве помощника на Олимпиаду в Ванкувер, но это, опять же, было очень давно. И надо понимать, что ему 63 года, он едет сюда из юниорской лиги.

Считаю, что у нас в России достаточно много опытных тренеров, которые могут развивать молодёжь. А именно это, я так понял, преследует «Трактор» в предстоящем сезоне, судя по заявлениям и их нынешнему составу.

Если говорить про остальных помощников, возможно, да, они хорошие ребята, опять же, им не хватает опыта, что Черных, что Костромитину. Поэтому для меня здесь большой вопрос, чем они смогут помочь, потому что буквально они оказались на лавке только в прошлом году.

Знакомое лицо — лишь тренер вратарей Петер Шкрабел, который работает в «Тракторе» уже несколько лет. Поэтому я пока не совсем понимаю, кто из них и что может развить.

Поэтому повторюсь, я против иностранных тренеров такого уровня. Если это был бы Кинен, или Хартли, или хотя бы Буше, здесь вопросов нет. Очевидно, что «Трактору» предстоит очень тяжёлый сезон и борьба за плей-офф, поскольку все команды укрепляются. Но раз руководство взяло курс на омоложение, видимо, им виднее», — цитирует Гомоляко «Сила спорта».

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