Черкас: спада «Металлурга» не нужно опасаться, Разин входит в топы тренерского цеха

Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас отметил стабильность магнитогорского «Металлурга» под руководством Андрея Разина.

«Разин — профессионал. Он входит в топы тренерского цеха. Так что спада «Металлурга» не нужно опасаться. Разин на протяжении всей своей работы всегда находился вверху турнирной таблицы. Да, каждый год выигрывать Кубок Гагарина очень сложно. Но Магнитогорск всё равно сильный коллектив. Уверен, в клубе сделали выводы, Разин умеет анализировать хоккей. «Металлург» продолжит быть сильной командой», — приводит слова Черкаса Vprognoze.

В прошлом сезоне команда Разина дошла до полуфинала Кубка Гагарина, где проиграла «Ак Барсу» со счётом 1-4.