Тревор Зеграс подписал новый контракт с «Филадельфией» на $ 36,5 млн

25-летний нападающий Тревор Зеграс подписал новый контракт с «Филадельфией Флайерз», сообщает пресс-служба клуба. Американский форвард заключил соглашение на четыре года на общую сумму $ 36,5 млн с кэпхитом контракта $ 9,125 млн в год. По прошлому соглашению игрок зарабатывал $ 5,75 млн за сезон. «Филадельфии» и Зеграсу удалось договориться до арбитража, который был назначен на 22 июля.

В прошедшем сезоне нападающий набрал 67 (26+41) очков при показателе полезности «0» в 81 матче регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф на его счету два гола и четыре результативные передачи при полезности «+1» в 10 играх.

Всего в НХЛ Зеграс провёл 349 матчей в регулярном чемпионате и набрал 253 (93+160) очка.