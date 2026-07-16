Бриер — о контракте с Зеграсом: он станет важным игроком для «Филадельфии» на долгие годы

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер прокомментировал продление контракта с нападающим Тревором Зеграсом. Форвард подписал новое соглашение сроком на четыре года с кэпхитом $ 9,125 млн.

«Мы очень рады, что Тревор останется в нашей организации на следующие четыре года. Прогресс, который он продемонстрировал в прошлом сезоне, доказав, что он тот же талантливый игрок, каким был, когда пришёл в лигу, укрепил нашу уверенность в том, что он станет важным игроком для «Филадельфии» на долгие годы. Он тот тип игрока, который может помочь вывести нашу команду на новый уровень, и мы рады продолжить строить команду вместе с ним», — цитирует Бриера пресс-служба клуба.