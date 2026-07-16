«Даллас» может обменять Джейсона Робертсона на форварда «Детройта» Дилана Ларкина

Несколько команд выразили заинтересованность в нападающем «Детройт Ред Уингз» Дилане Ларкине, включая «Сан-Хосе Шаркс», «Сиэтл Кракен» и «Нью-Джерси Дэвилз», но Ларкин пока не готов значительно расширить свой список команд для обмена. Ранее Ларкин заявил, что хочет покинуть «Детройт».

Как сообщает The Fourth Period, «Даллас Старз» готов обменять ограниченно свободного агента, снайпера Джейсона Робертсона, в «Детройт» на Дилана Ларкина. Переговоры Робертсона с «Далласом» о новом контракте зашли в тупик, ожидается, что через арбитраж форварду могут присудить однолетний договор на $ 9-10 млн.

В прошедшем сезоне Робертсон набрал 96 (45+51) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф в его активе 8 (5+3) очков в шести играх. В минувшем регулярном чемпионате Дилан Ларкин набрал 67 (34+33) очков в 74 матчах.