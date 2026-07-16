«Честь для меня». Ротенберг об участии в Матче года в тренерском штабе команды Сергачёва

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг поблагодарил Александра Овечкина, Михаила Сергачёва и Артемия Панарина за приглашение в тренерский штаб команды Сергачёва на Матч года.

«Очень рад вернуться в Санкт-Петербург и принять участие в «Матче года». Здесь знакомые трибуны, особая хоккейная атмосфера, миллионы болельщиков и близкие по духу люди, с которыми связано очень многое. Давно не виделись – тем ценнее вновь оказаться дома и встретиться с петербургскими болельщиками!

Спасибо Александру Овечкину, Михаилу Сергачёву и Артемию Панарину за приглашение и возможность принять участие в этом масштабном событии. «Матч года» – не просто игра лучших хоккеистов России, но и большое доброе дело: средства от продажи билетов будут направлены в благотворительные фонды.

Для меня честь войти в тренерский штаб команды Михаила Сергачёва, встретиться с ребятами, с которыми мы вместе прошли через многое: работали в клубе, выступали на чемпионатах мира, добивались больших побед и выигрывали Олимпиаду», – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Матч года пройдёт 25 июля в Санкт-Петербурге на «СКА Арене». Команда защитника «Юты» Михаила Сергачёва сыграет с командой форварда «Лос-Анджелеса» Артемия Панарина. Всего участие в мероприятии примут 45 хоккеистов. Среди них — 24 игрока из клубов Национальной хоккейной лиги и 21 представитель Континентальной хоккейной лиги.