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Черкас рассказал, как влияют лимиты на легионеров в РПЛ и КХЛ на составы сборных России

Черкас рассказал, как влияют лимиты на легионеров в РПЛ и КХЛ на составы сборных России
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Бывший главный тренер СКА Сергей Черкас сравнил лимит на легионеров в чемпионате КХЛ и Мир РПЛ.

«Если сравнивать ситуацию в футболе и хоккее, то в футболе намного другая ситуация. Там играют по семь легионеров, а в хоккее у нас большинство игроков – это россияне. Отсюда и выбор намного больше, набрать российских игроков в сборную намного легче», — приводит слова Черкаса «Сила Спорта».

С 1 июля в РПЛ действует новый лимит на легионеров: с начала сезона-2026/2027 клубы могут вносить в заявку не более 12 иностранцев, на поле могут выходить не более семи легионеров. В Континентальной хоккейной лиге действует лимит, позволяющий заявлять на каждый матч не более пяти легионеров. При этом среди них может быть только один вратарь.

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