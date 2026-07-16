«Анахайм» подписал контракт новичка с нападающим Маркусом Нордмарком

«Анахайм Дакс» подписал контракт новичка с нападающим Маркусом Нордмарком. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 18-летним форвардом рассчитано на три года. Зарплата хоккеиста составит $ 1,075 млн за сезон. «Дакс» выбрали шведского игрока под общим 28-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2026.

В прошлом сезоне Нордмарк провел восемь матчей за «Юргорден» в чемпионате Швеции и сделал одну результативную передачу. За молодёжную команду «Юргордена» форвард сыграл 25 игр в чемпионате и набрал 38 (14+24) очков. В плей-офф на его счету 23 (6+17) очка в 11 матчах.

Ранее «Анахайм» заключил контракт с нападающим Лео Карлссоном.