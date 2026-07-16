15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Анахайм» подписал контракт новичка с нападающим Маркусом Нордмарком

«Анахайм» подписал контракт новичка с нападающим Маркусом Нордмарком
Комментарии

«Анахайм Дакс» подписал контракт новичка с нападающим Маркусом Нордмарком. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 18-летним форвардом рассчитано на три года. Зарплата хоккеиста составит $ 1,075 млн за сезон. «Дакс» выбрали шведского игрока под общим 28-м номером в первом раунде драфта НХЛ-2026.

В прошлом сезоне Нордмарк провел восемь матчей за «Юргорден» в чемпионате Швеции и сделал одну результативную передачу. За молодёжную команду «Юргордена» форвард сыграл 25 игр в чемпионате и набрал 38 (14+24) очков. В плей-офф на его счету 23 (6+17) очка в 11 матчах.

Ранее «Анахайм» заключил контракт с нападающим Лео Карлссоном.

Материалы по теме
Агент Лео Карлссона — о $ 90 млн: как в фильме «Крёстный отец», невозможно отказаться
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android