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Селебрини: «Сан-Хосе» прошёл этап перестройки и готов включиться в борьбу за плей-офф

Селебрини: «Сан-Хосе» прошёл этап перестройки и готов включиться в борьбу за плей-офф
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Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини рассказал, что клуб достаточно усилился в межсезонье, чтобы всерьёз претендовать за борьбу на выход в плей-офф НХЛ.

– Как вы считаете, активная работа Майка Грира в это межсезонье и приглашение опытных игроков говорят о том, что он считает команду готовой сделать следующий шаг?
– Да, думаю, именно такой сигнал он и хотел дать. Посыл заключается в том, что мы готовы выйти на новый уровень и всерьёз включиться в борьбу за место в плей-офф.

Мой первый сезон здесь получился непростым. Тогда команда ещё рассчитывала на высокий выбор на драфте и продолжала находиться в процессе перестройки. Но этим летом нам, очевидно, улыбнулась удача на драфте, и под общим вторым номером мы получили действительно потрясающего игрока Ивара Штенберга. Нам удалось выбрать ещё нескольких очень перспективных хоккеистов. Думаю, сейчас команда уже прошла этот этап перестройки. Мы перевернули страницу, и теперь все должны быть сосредоточены на одной цели – побеждать как можно чаще, — цитирует Селебрини ESPN.

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