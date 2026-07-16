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Нападающий «Ак Барса» назвал итог прошлого сезона для команды успехом

Нападающий «Ак Барса» назвал итог прошлого сезона для команды успехом
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Нападающий «Ак Барса» Радэль Замалтдинов высказался о результатах прошлого сезона. Казанский клуб проиграл в финале Кубка Гагарина «Локомотиву» в шести матчах.

– Какие сейчас у тебя впечатления от сезона? Мыслями уже отошёл от поражения в финале?
– В целом, я уже давно отошёл от финала, ещё в начале июня начал тренироваться, потихоньку втягиваюсь. Сейчас нужно подготовиться и выдавать хороший следующий сезон. Что касается командного результата, второе место для меня – успех. Понятно, что у такого клуба, как «Ак Барс» всегда задача быть первыми, но у нас получился хороший, интересный плей-офф.

Если говорить про личный результат, то хоть я не сыграл так много, как хотел, нужно было всегда быть наготове и ждать своего шанса. В этом своя сложность. Сложилось так, как сложилось. Значит, такой результат мы заслужили.

– Что сложнее – смотреть со стороны за тем, что происходит на льду, с желанием помочь, но при этом пониманием, что ничего не можешь сделать, либо быть вовлечённым в процесс?
– Конечно, всегда тяжелее просто смотреть. 13-ый нападающий – это такой же игрок, как и остальные 20 человек, которые одеваются на матч. Ты так же готовишься, так же кушаешь перед матчем, так же разминаешься, как и все, ждёшь своего шанса.

И ты можешь выйти либо во втором периоде, либо в первом, либо в третьем. Может, даже во втором овертайме. И ты должен всегда готовиться и ждать своего шанса. И это намного тяжелее, чем когда ты в игре, — сказал Замалтдинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Радэлем Замалтдиновым читайте на «Чемпионате»:
«Хотелось бы провести всю карьеру в Казани». Беседа с молодой надеждой «Ак Барса»
Эксклюзив
«Хотелось бы провести всю карьеру в Казани». Беседа с молодой надеждой «Ак Барса»
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