Игрок «Ак Барса» выделил главный секрет успеха «Локомотива»

Нападающий «Ак Барса» Радэль Замалтдинов выделил сильные стороны «Локомотива», которые помогли команде завоевать два Кубка Гагарина.

– Со стороны виден более полный рисунок игры. На твой взгляд, в чём ключевая сила «Локомотива», которая позволила им сыграть в трёх финалах подряд и взять подряд два Кубка Гагарина?

– У них выработалась грамотная командная игра, и они набрали опыта. Они умеют играть в финале. У нас, может быть, где-то чуть-чуть не хватило хладнокровия, а для них это был уже третий финал, и состав особо не меняется годами.

Каждый игрок понимал, что и как надо делать, и что это вообще такое – играть в финале Кубка Гагарина. Для нас это хороший, бесценный опыт. Нужно переварить и правильно пользоваться этим ресурсом, — сказал Замалтдинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.