А. Коваленко: не удивлюсь, если возвращение сборной России состоится на Кубке мира-2028

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко верит, что сборная России по хоккею может принять участие в Кубке мира 2028 года.

— Ваш прогноз – когда национальная сборная России все-таки вернётся?

— Вселил оптимизм комментарий вице-президента НХЛ Билла Дэйли о том, что рекомендация МОК увеличивает шансы на участие сборной России в ближайшем Кубке мира. Если НХЛ не будет менять формулу этого турнира, то ей надо набрать восемь команд. Это не так легко, особенно если учесть расслоение между командами первого эшелона и второго.

Думаю, что в коммерческом плане НХЛ крайне выгодно участие сборной России. Матчи Канада – Россия и США – Россия – лучшая приманка для североамериканского болельщика, это исторические вывески, к тому же замешанные на политике. Коммерция для НХЛ значит очень многое, тут ей никакой ИИХФ не указ — как и страны-карлики. Поэтому не удивлюсь, если возвращение нашей сборной состоится на Кубке мира-2028, причём и с гимном, и с флагом, — приводит слова Коваленко Russia-Нockey.