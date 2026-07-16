Нападающий «Ак Барса» Замалтдинов: у нас очень хороший коллектив, все ребята кайфовые

Нападающий «Ак Барса» Радэль Замалтдинов оценил текущий состав казанской команды как очень хороший.

– На твой взгляд, «Ак Барсу» тоже следует этим путём идти и набрать стабильный костяк, который с опытом станет сильнее?

– Думаю, что да. Почему нет? Это в целом работает. У нас был очень хороший коллектив, когда я приходил в раздевалку, не хотелось оттуда уходить, потому что было весело, кайфово, смешно, и каждый день как праздник. А в плей-офф мы ещё больше сплотились. Костяк был очень хороший: старшие ребята, средний возраст, молодёжь – все очень кайфовые, хорошие ребята.

– У 16-ти ребят по итогам сезона закончились контракты. Есть уже и первые потери в составе. Тебе хотелось бы, чтобы состав максимально сохранился прежним?

– Конечно, хотелось бы, чтобы у нас был сильный состав, — сказал Замалтдинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.