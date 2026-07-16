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Замалтдинов – о Галимове: он получил важный опыт лидера и раскрылся в плей-офф

Замалтдинов – о Галимове: он получил важный опыт лидера и раскрылся в плей-офф
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Нападающий «Ак Барса» Радэль Замалтдинов высказался об игре партнёров по команде Ильи Сафонова и Артёма Галимова.

– Рад за Илью Сафонова, который едет пробовать свои силы в НХЛ?
– Очень рад, я много с ним общался по ходу сезона. Я думаю, что для него сейчас идеальный возраст, когда нужно уезжать в Америку. Он готовый как хоккеист, он созрел сделать следующий шаг в карьере. И дай бог, чтобы у него всё получилось, и он зацепился там.

– Галимов, похоже, всё-таки остаётся в «Ак Барсе». Артём не теряет своего шанса?
– Он провёл сильный сезон. Возможно, все ждали повторения яркой регулярки прошлого года, чтобы также было 35 шайб, но зато был сильный плей-офф. Это гораздо важнее. В прошлом году после яркой регулярки многие ждали, что и плей-офф у Галимова такой же будет. А для него, по сути, в роли лидера это был первый плей-офф был. Он получил важный опыт и раскрылся, — сказал Замалтдинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Радэлем Замалтдиновым читайте на «Чемпионате»:
«Хотелось бы провести всю карьеру в Казани». Беседа с молодой надеждой «Ак Барса»
Эксклюзив
«Хотелось бы провести всю карьеру в Казани». Беседа с молодой надеждой «Ак Барса»
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