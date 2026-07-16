Казахстанский нападающий Роман Старченко завершил карьеру игрока в возрасте 40 лет

Известнейший казахстанский нападающий Роман Старченко принял решение завершить карьеру игрока, сообщает пресс-служба «Барыса». Хоккеист завершил карьеру в возрасте 40 лет.

В «Барысе» хоккеист провёл 17 сезонов, он является рекордсменом КХЛ по количеству сыгранных матчей в составе одной команды (819). В 871 игре в лиге форвард забросил 215 шайб и сделал 209 результативных передач. В завершившемся сезоне Роман помог «Номаду» завоевать золотые медали Pro Ligasy.

В составе национальной команды Казахстана Старченко принял участие в 18 чемпионатах мира (10 из них – в элитном дивизионе), стал двукратным победителем Азиатских игр и чемпионом Азии.