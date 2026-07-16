Замалтдинов: кто знает, может это был мой единственный шанс в карьере на Кубок Гагарина

Нападающий «Ак Барса» Радэль Замалтдинов высказался о поражении в финальной серии Кубка Гагарина от «Локомотива» в серии из шести матчей.

– В шестом матче финала будто бы чувствовалась нехватка эмоций. Не было ощущения безнадёги вплоть до шайбы Нэйтана Тодда с наброса Никиты Лямкина?

– Может быть, и в Ярославле тоже шла тяжёлая игра. Я прям ждал шанса: может быть, получится на 1-2 смены быстренько выйти, бам-бам, залететь, чуть-чуть суету навести… Может быть, это бы и помогло бы. Но это просто рассуждение, есть как есть. Я всё равно кайфовал, сидел, варился с пацанами, интересно. В игровой ведь всё что делал, попинал мяч с пацанами на разминке. Ждал своего шанса.

– Когда счёт стал 3-2 уже наоборот, почувствовали, что всё уже совсем рядом?

– Честно говоря, я верил, что мы перевернём тот матч. Я думал так, где 3-2, там будет и 3-3, а в овертайме мы дожмём их. Они же отыгрались за 40 секунд, почему мы так не можем? Реально не хватило ещё минуты, полторы, и у нас бы всё сложилось. Чуть-чуть времени не хватило, точности… Дальше седьмая игра, всем пацанам говорил, что в Ярославль вернёмся и там всё решим. Но не всегда всё случается так как хочется.

– Никита Лямкин сказал, что ему проще вылетать в первом раунде по эмоциям, нежели проигрывать в финале. Ты с ним не согласен?

– Я могу его понять. Столько сил отдать, такую заварушку замутить, и оступиться в последний момент… Безумно обидно, что ещё скажешь. Для ребят постарше это возможно был последний шанс, да и для меня кто знает, может был единственный шанс в карьере на Кубок. Никто не знает, что будет дальше, — сказал Замалтдинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.