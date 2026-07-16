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Александр Барабанов покинул «Ак Барс» в связи с истечением срока контракта

Александр Барабанов покинул «Ак Барс» в связи с истечением срока контракта
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Нападающий Александр Барабанов покинул «Ак Барс» в связи с истечением срока контракта, сообщает прес-сслужба казанского клуба. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Барабанов подпишет двухлетинй контракт с «Автомобилистом».

В прошедшем сезоне 32-летний Барабанов провёл 84 матча за «Ак Барс» с учётом плей-офф и набрал 67 очков — забросил 27 шайб и отдал 40 результативных передач. Всего в КХЛ Барабанов отыграл 494 матча и набрал 293 (130+163) очка.

Ранее «Ак Барс» покинул защитник Степан Фальковский в связи с истечением срока действия контракта.

В прошлом сезоне казанский клуб уступил в финале Кубка Гагарина «Локомотиву» со счётом 2-4.

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