Стало известно расписание предсезонного турнира имени Н.Г. Пучкова в Санкт-Петербурге

Утверждено расписание Турнира имени Н.Г. Пучкова. В этом году традиционные предсезонные соревнования пройдут на «СКА Арене» с 27 по 30 августа.

Участие примут четыре команды: помимо СКА это дебютанты турнира «Адмирал» и «Барыс», а также команда Всероссийской хоккейной лиги «СКА-ВМФ». Для фарм-клуба армейцев из ВХЛ это будет второе выступление на турнире: в 2017 «СКА-Нева» разгромила «Северсталь», а затем уступила «Йокериту» и сборной Канады, заняв четвертое место из шести.

27 августа, четверг

14:00. «СКА-ВМФ» – «Адмирал»

19:00. СКА – «Барыс»

28 августа, пятница

14:00. «СКА-ВМФ» – «Барыс»

19:00. СКА – «Адмирал»

29 августа, воскресенье

14:00. «Барыс» – «Адмирал»

19:00. СКА – «СКА-ВМФ»

В прошлом году победителем Турнира имени Н.Г. Пучкова стал «Автомобилист». Больше всего побед – восемь – у СКА.