Нападающий «Ак Барса» оценил ход плей-офф 2026 для своей команды

Нападающий «Ак Барса» Радэль Замалтдинов оценил ход плей-офф 2026 для своей команды.

– С какими эмоциями следил за серией «Авангарда» и «Локомотива»? Многие говорили, что за «Авангард» болели, потому что с ними было бы полегче…

– Я тоже так рассуждал. Смотрел на «Авангард» и последние две игры, когда они проиграли, они же просто стоячие были. Третий период, они за красную и всё на этом, даже в давление не бежали. Я думал тогда, что они по-любому к финалу уже бы выдохлись. И мы думали: Ярославль тоже выдохнется, невозможно так, откуда у них столько сил? Все говорили, «Локомотив» уставший, но там пацаны на опыте.

У нас тоже было трудный путь, с Челябинском очень нервная серия была. С Минском, слава богу, забрали вторую игру, когда Галимов сравнял. Психологически не знаю, как могло бы получиться, забери они тогда матч.

Третью игру мы их вообще хлопнули, а на четвёртую они уже, наверное, сами сдались. А с «Магниткой», по ощущениям, наш стиль для них неудобный, и по ходу сезона это ощущалось. В прошлом году мы вообще все матчи забрали у «Металлурга», и в этом играли с ними здорово. Еще и Билялов стоял на голове, очень много нам шансов давал, по ходу всего плей-офф, но с «Металлургом» особенно. Тимур в прайме, главное, чтобы травмы не беспокоили, — сказал Замалтдинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.