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А. Коваленко — о ЦСКА: в новом сезоне команда будет решать самые высокие задачи

А. Коваленко — о ЦСКА: в новом сезоне команда будет решать самые высокие задачи
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Олимпийский чемпион Андрей Коваленко выделил ключевые трансферы ЦСКА в текущее межсезонье и отметил приход в команду нападающего Марата Хайруллина и защитника Егора Замулу.

«В прессе маловато пишут о форварде Хайруллине, между тем, это отличное усиление для ЦСКА – и в большинстве, и в других игровых ситуациях. Хайруллин находится в расцвете сил, у него отличный бросок, и ЦСКА сделал сильный ход, пригласив его в команду. Думаю, Игорь Никитин и Антон Курьянов найдут для него правильную роль в атаке – в том числе в большинстве.

В молодёжной сборной мне очень нравился защитник Замула, он проводил на льду больше 20 минут, доминировал в стиле другого лидера обороны команды – Александра Романова. Но если Романов в НХЛ пошёл по поступательной, то Замула чуть-чуть остановился. Его возвращение в ЦСКА – отличный ход и для игрока, и для команды. Никитин вместе с тренером по защитникам Дмитрием Юшкевичем постараются перезагрузить его карьеру. Есть у ЦСКА и другие приобретения. Думаю, команда будет решать самые высокие задачи, — приводит слова Коваленко Russia-Нockey.

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