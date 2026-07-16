Замалтдинов: лимитчиком быть здорово, особенно если тебя запускают играть

Нападающий «Ак Барса» Радэль Замалтдинов высказался о сложностях игры 13-м нападающим в матчах КХЛ.

– Ты последний год был «лимитчиком». Есть волнение в связи с тем, что дальше придётся бороться за место в составе на равных со всеми?

– Волнения нет. Есть понимание, что сейчас нужно приходить за лето на голову выше конкурентов по составу и грызться за своё место. Нужно работать, и всё будет нормально.

– Квота на молодёжь в составе – это плюс или минус? Есть игроки, которым откровенно не нравятся сидеть 13-ыми нападающими, и они были бы больше ради полноценной лидерской роли в ВХЛ или МХЛ.

– Лимитчиком быть здорово, особенно если тебя запускают играть. Но даже если особо не доверяют, ты всё равно тренируешься с лучшими и получаешь какой-то навык. Если есть возможность поиграть за молодёжку, и за вышку дополнительно – вообще супер, там применяешь то, что натренировал с «Ак Барсом». В целом, я бы оставил этот пункт в регламенте, ничего плохого нет. Ты всегда с командой варишься. Если нужна игровая практика, есть молодёжка, вышка – можно там наигрывать молодёжь.

Для самих ребят это точно в плюс. Я два года кайфовал. Этот год не такой насыщенный был, а в том году я мог за 10 дней восемь раз раздеться на игру: мог за «Ирбис» отыграть, за «Барс» сыграть, за «Ак Барс» посидеть. Это же здорово! И ты варишься сразу во всех трёх командах. Это для меня, наверное, лучший год был в хоккее. Потому что было интересно: я мог прилететь в Питер, потом уехать за «Ирбис» куда-нибудь в Москву. Всегда какой-то, я реально кайфовал с этого, — сказал Замалтдинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.