Молодой хоккеист «Ак Барса» поделился подробностями о быте 13-го нападающего

Нападающий «Ак Барса» Радэль Замалтдинов поделился подробностями о быте 13-го нападающего.

– Расскажи подробнее про быт 13-го нападающего. Ты вроде бы готовишься к матчу, но вообще не знаешь, что будет: сыграешь или нет, сыграешь 10 минут или две, в каком звене…

– Есть один тяжелый момент. Неиграющий состав себя держит в форме, у них есть какие-то дополнительные тренировки. А меня, условно, где-то лишний раз могут не перенагружать: после раскатки, например, неиграющий состав остаётся и дорабатывает, а я не тренируюсь, потому что мне нужно на собрании готовиться к игре, мало ли как всё сложится. И это единственный минус: нужно всегда держать себя в форме, и это тяжело.

А в остальном, ничего обычного: так же готовишься, как и все игроки, просто сидишь, ждёшь своего шанса. Мне в этом году Миша Фисенко много шансов давал ещё по ходу сезона. У него стиль агрессивный, он опасно, конечно, играет, и он мне раз пять, наверное, дал выйти поиграть. В остальное время сидишь, переживаешь. У меня задача была, как пацаны говорили, давать энергию на лавке: подсказывать, кричать, запугивать игроков с лавки.

И в целом пообщались, пацаны говорят: молодец, не сидел грустный, не расстраивался, а давал энергию, подсказывал. Это тоже важная часть. Я же часть команды и часть игры. Хоть не на льду, но хоть на лавке приносить пользу и давать эмоцию – это всё равно очень полезно, — сказал Замалтдинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.