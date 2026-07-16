Замалтдинов — о Сурине: он молодец, заслужил по своей игре, хороший парнишка

Нападающий «Ак Барса» Радэль Замалтдинов оценил игру форварда «Локомотива» Егора Сурина и его провокации на льду.

– Как ты относишься к трэш-току на льду и вне его?

– Нормально, на льду – почему бы и нет. Это прикольно. Вот у Галимова в этом плей-офф, у их тройки в целом, весьма неплохо получалось. Мне нравилось, что они друг за друга вписываются, выходят, и всегда какая-то возня на пятаке.

Это круто, это показывает, что у нас есть командный дух. Помню, смотрел финал конференции в НХЛ, и у «Колорадо» Нечасу в колено сыграли, но никто не пошел драться за него. И это уже знак, что в команде что-то не то идёт. Нет команды, это очень плохо. Команда должна жить, игроки должны биться друг за друга. Это должно быть в головах у всех.

– Такие эпизоды потом как-то на личные отношения вне льда не переносится?

– Нет, можно же просто после серии сказать: братан, без обид, это всё игра. Если человек адекватный, он тебя поймёт. Ничего такого критичного, я считаю, в этом нет.

– А с Егором Суриным ты не общался?

– После плей-офф — нет. Когда ещё мелкими были, были знакомы, в сборной пересекались. А так не сказать, что близко знакомы. Он молодец, заслужил по своей игре, он даже младше меня, а уже два кубка. И не сказать, что на фарте вылез, он реально хорошо играет. Хороший парнишка.

– Игроки «Локомотива» после плей-офф говорили, что резкие слова хоккеистов «Ак Барса» стали для них топливом для мотивации. У тебя не было такого ощущения?

– Не знаю, честно говоря, насколько это вообще может влиять на игру у каждого свой психотип и восприятие. Но лично на меня это никак не действовало, — сказал Замалтдинов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Рустаму Имамову.